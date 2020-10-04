Covid-19'un akciğerlere verdiği zarar tomografi görüntülerine yansıyor

04 Ekim 2020 Pazar, 11:09

Tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 nedeniyle 1 milyonu aşkın insan yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor.

Özellikle nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede akciğer tutulumu olduğu tespit edilen hastaların, tomografi görüntülerinde Covid-19'un verdiği tahribat ortaya çıkıyor.

Görüntülerdeki beyazlıklarla Covid-19'lu bir hastanın akciğerindeki tutulumlar, iltihap birikmeleri ve organın yapısının bozukluğu ortaya konuluyor. Normal hastaların ise akciğerindeki elastik yapı dikkati çekiyor.

Elastik yapıya sahip akciğerlerde Covid-19 nedeniyle oluşan tahribatlar sonucu zaman zaman organın kapasitesi küçüldüğü için hasta iyileştikten sonra da nefes almakta güçlük çekip, yürümekte zorlanabiliyor.

"KONUŞURKEN BİLE YORULUYORLAR"



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, yaptığı açıklamada, nefes darlığıyla gelen hastanın akciğerinde tutulum görebildiklerini belirterek, "Bu hastaların oksijen düzeyleri düşüyor. Oksijen düşmesinin getirdiği ciddi bir kaygı bozukluğu ve nefes açlığı oluyor. En ufak hareket efor kapasitelerini sınırlıyor. Hastalar, daha çok yatağın içinde oturarak derin nefes almaya çalışıyor, konuşurken bile yoruluyor" dedi.

İleri düzeydeki hastaların yatağın içinde bile oksijensiz duramadığını dile getiren Çete, oksijen desteği verdiklerini, yüksek akış oksijen desteği için hastayı sırt üstü yatırdıklarını anlattı.

AKCİĞER DOKUSUNDA SERTLEŞME VE YAPISINDA BOZULMA OLABİLİYOR

Çete, hastalara bazen de ventilatör desteği sağladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Elastik bir yapısı olan akciğer dokusunda sertleşme ve yapısında bozulma olabiliyor. Bu hastalık geçen yıl kasımda ortaya çıktı. Hastalarımızı daha bir yıl bile takip edemedik. Türkiye verilerini daha mart ayında aldık. Uzun dönemli etkilerini dünya bilmiyor ama bazı yayınlar şunu gösteriyor; Covid-19 hastalığını kapan ve akciğer tutulumu olan bazı bireylerde ileri dönemlerde fibrozis (akciğer sertleşmesi) dediğimiz bir tablo oluşuyor. Akciğer dokusu elastik bir yapı, genişlemeye ve büzüşmeye müsait bir organ. Koronavirüs nedeniyle akciğerde fibrozis gelişince büzüşme ve genişleme olmuyor. Bu yüzden akciğer kapasitesi ve kişinin efor kapasitesi azalıyor. Eski fonksiyonel kapasitelerine dönemiyorlar. Bu ne kadar hastada oluyor, niye bazılarında oluyor bunu henüz bilmiyoruz."

"HERKESİN KURALLARA UYMASI GEREKİYOR"

Özellikle riskli grupların çok daha dikkatli olması gerektiğine işaret eden Yıldıray Çete, "Kronik hastalıkları olanlar, ileri yaştakiler, akciğer hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar çok daha dikkat etmeli. Gerçekten kötü bir hastalık. Onun için herkesin kurallara uyması gerekiyor. Dış ortama daha az çıkmalı, sosyal mesafeyi korumalı, mutlaka dışarıda maske takılmalı" ifadelerini kullandı.