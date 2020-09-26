Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi
İspanyol doktorlar, Covid-19'un yeni kesin belirtisini tespit etti. Yapılan araştırmaya göre, dil ucunda çıkan küçük kırmızı veya beyaz sivilcelerin Covid-19 belirtisi olduğu açıklandı.
Sputnik Türkçe'nin Daily Star'a dayandırdığı habere göre, İspanya'da yeni bir Covid-19 belirtisi bulan doktorlar, bu hastalığa yakalanan kişilerde dil ucunda küçük kırmızı veya beyaz sivilcilerin görüldüğünü bildirdi. Araştırmaya, yüzde 58'i kadın olmak üzere orta yaş ve yaşlı hastalar katıldı.
İspanyol doktorların vardığı sonuç İngiliz meslektaşları tarafından da doğrulandı. Ancak İngiliz doktorlar, dil ucundaki döküntünün daha sık çocuklarda görüldüğünü ve hatta küçük çocuklarda görülen tek belirti olduğunu dile getirdi.
The Sun'da yer alan bilgiye göre uzmanlar, hastaların yüzde 46'sının bir çeşit bağışıklık yetersizliği sendromuna sahip olduğunu özellikle ellerin ve ayaklarında kızarıklıktan etkilendiğini ortaya koydu. Ayrıca, hastaların yüzde 26'sında ağız içinde kızarıklık ve yaygın olarak geçici şişlik olduğu saptandı. Bu durum aynı zamanda 'yalan çarpmalar' olarak biliniyor.
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