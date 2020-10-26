Cristano Ronaldo'ya soruşturma
Portekizli Cristiano Ronaldo, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından girdiği bireysel karantina kurallarını ihlal etti. İtalya Spor Bakanı, Juventus'lu yıldızın milli arada Portekiz'den İtalya'ya giderken gereken protokollerini uygulamadığını söyledi. Savcı da golcü oyuncuyla ilgili soruşturma başlattı.
UEFA Uluslar Ligi için Portekiz milli takımı kampına katılan ve koronavirüs testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, Portekiz'deki evinde karantinaya girdi. Juventus oyuncusu, iyileşmeden ülkesinden İtalya'ya gidince koronavirüs kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile gündeme geldi.
İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Rai Radio'ya verdiği demeçte Ronaldo'nun kurallara saydı duymadığını söyledi. Spadafora, "Cristiano protokollere saydı duymadı. Federal Savcı Ofisi, kanıtlara dayanarak soruşturma başlattı" dedi ve kimsenin protokollerden muaf olmadını aktardı.
"SÖYLENENLER YALAN"
Ronaldo ise İtalya Spor Bakanı'nın söylediklerini reddetti. 35 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından "Ben hep evdeyim. Şimdi güneş banyosu yapıyorum ve günlerin geçmesini bekliyorum. Kurallara saygılıyım, hepsine uydum. Söylenenler yalan" diyerek suçlamaları kabul etmedi.
"İtalya'ya hava ambulansı ile döndüm" diyen yıldız oyuncu, "kimse ile iletişim kurmadım, Turin'de bile. Ailem evin başka bir katında, herhangi bir etkileşimde bulunmuyoruz" diye konuştu.
Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi ikinci defa pozitif yıldı. Portekizli yıldız, Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı karşılaşmayı kaçırma ihtimali bulunuyor. Siyah beyazlı ekibin temsilcileri, hücum oyuncusunun Katalan ekibi ile oynanacak mücadelede yer alması için UEFA yetkilileri ile görüşüyor.
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