Juventus'ta Cristiano Ronaldo maça ilk 11’de başlamak istemedi
Serie A’nın ilk haftasında deplasmanda Udinese ile karşılaşacak Juventus’ta Cristiano Ronaldo’nun kendi isteğiyle maça ilk 11’de başlamadığı belirtildi.
İtalya Serie A’da yeni sezonun ilk haftasında Udinese’ye konuk olan Juventus’ta Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor.
Sky Italia’da yer alan haberde, Cristiano Ronaldo’nun takımdan ayrılmak istediği ve bu sebeple maça ilk 11’de başlamadığı ifade edildi.
Transfer dönemi kapanmasına kısa bir süre kala Portekizli oyuncunun teklif beklediği belirtilirken geçtiğimiz günlerde Paris Saint Germain’in Mbappe yerine Ronaldo’yu takıma kazandırmak istediği iddia edilmişti.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
2018 yılında Real Madrid’den ayrılarak Juventus’a transfer olan Ronaldo’nun sözleşmesi bu sezon tamamlanmasıyla birlikte sona erecek.
İki yıllık aranın ardından takıma dönen Massimiliano Allegri, önceki gün yaptığı açıklamada Ronaldo’nun takımda kalacağını vurgulayarak şunları söylemişti, “Cristiano iyi antrenman yapıyor ve iyi durumda. Antrenmanda bana takımda kalacağını söyledi. Ayrılık olmayacak. Ben de ona dinlenmesi için izin verdim. Udinese maçında oynamak için hazır.”
"TAKIMDA KALACAK"
Juventus yöneticilerinden Pavel Nedved ise DAZN'a yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı, "Maça ilk 11'de başlamayacağını biliyordu. Takımın iyiliği için alınmış bir karar. Sezonun başındayız ve en üst seviyede olamazsınız. Ronaldo Juvetus'ta kalacak mı? Kesinlikle evet."
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