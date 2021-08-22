Real Madrid’in paylaşımında Kylian Mbappe detayı
Real Madrid’in sosyal medya hesabından yapılan maç paylaşımında Kylian Mbappe’nin forması da yer aldı.
La Liga’nın 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante ile karşılaşacak.
Madrid ekibi sezonun ilk haftasında Nacho, Vinicius Jr. Ve Benzema’nın attığı 2 golle Alaves’i mağlup etmişti. Levante ise Cadiz’le 1-1 berabere kalmıştı.
TSİ 23.00’te başlayacak maç öncesinde ev sahibi takımda 3 eksik bulunurken Real Madrid’de Luka Modric, Marcelo, Toni Kross ve Ferland Mendy forma giyemeyecek.
MBAPPE DETAYI
Real Madrid’in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan maç paylaşımında ise ilginç bir detay yer aldı. Paylaşılan fotoğrafın sağ köşesinde Mbappe formasının yer alması dikkat çekti.
Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Mbappe ile ilgili soruya yanıt vermezken kadrosundan memnun olduğunu dile getirmişti.
Paris Saint Germain ile kontratı bu sezonun sonunda bitecek Kylian Mbappe henüz yeni bir sözleşme imzalamadı. İspanyol basınında çıkan haberlerde Real Madrid’in gelecek yıl Erling Haaland ile birlikte Mbappe’yi kadrosuna katmak istediği ifade edilmişti.
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