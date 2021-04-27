Cristiano Ronaldo Manchester United ve PSG arasında tercih yapacak
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo sezon sonu Juventus'tan ayrılabilir.
Serie A devi Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor.
Başkan Yardımcısı Pavel Nedved oyuncunun takımda kalacağını açıklasa da Juventus'un mevcut durumu Ronaldo'nun ayrılma ihtimalini güçlendiriyor. Şampiyonluk yarışında Inter'in gerisinde kalan Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne gidememe tehlikesiyle de karşı karşıya.Tuttosport'ta yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması durumunda takımdan ayrılacak. Buna göre Portekizli yıldız kendisini transfer etmek isteyen iki kulüp arasında karar verecek.
Eski kulübü Manchester United ve Fransız devi Paris Saint-Germain'in markajındaki Ronaldo bu iki kulüpten birine imza atabilir. Portekizli yıldız yeni sezonda giyeceği formayı belirlemek için sezon sonunu bekleyecek.
Juventus'ta bir yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki oyuncu bu sezon 39 maçta 32 gol kaydetti.
Video Haberler
- Antalya’da çöp konteynerinde bulundu
- Vebitcoin’in CEO’sunun dansöz oynatma görüntüleri
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
- Kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Tam kapanmada alkol satışı yasaklandı!
- 'Kapanma' kararının ardından Ceyhan'dan flaş çağrı
- İçişleri, tam kapanmadan kimlerin muaf olacağını duyurdu
- Ümraniye'de İBB kazandı, AKP'li belediye kaybetti
- Güney Kore'den 'kripto para' kararı
- Melek İpek tahliye oldu
- Babacan erken seçim için tarih verdi
- Thodex'te 'dayı' detayı
- ABD'den ikinci 'soykırım' açıklaması