Cristiano Ronaldo Manchester United ve PSG arasında tercih yapacak

27 Nisan 2021 Salı, 14:58

Serie A devi Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Başkan Yardımcısı Pavel Nedved oyuncunun takımda kalacağını açıklasa da Juventus'un mevcut durumu Ronaldo'nun ayrılma ihtimalini güçlendiriyor. Şampiyonluk yarışında Inter'in gerisinde kalan Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne gidememe tehlikesiyle de karşı karşıya.Tuttosport'ta yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması durumunda takımdan ayrılacak. Buna göre Portekizli yıldız kendisini transfer etmek isteyen iki kulüp arasında karar verecek.

Eski kulübü Manchester United ve Fransız devi Paris Saint-Germain'in markajındaki Ronaldo bu iki kulüpten birine imza atabilir. Portekizli yıldız yeni sezonda giyeceği formayı belirlemek için sezon sonunu bekleyecek.

Juventus'ta bir yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki oyuncu bu sezon 39 maçta 32 gol kaydetti.