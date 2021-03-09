Cristiano Ronaldo'yu almak hataydı!

09 Mart 2021 Salı, 13:55

Juventus, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı.

Ronaldo takıma katıldıktan sonra Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde ilk sezon çeyrek finalde Ajax'a; sonraki sezonda son 16 turunda ise Lyon'a elendi.

Antanio Cassano ise kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi kupası bulunan Portekizli oyuncuyu ve Juventus'u eleştirdi.

Eski milli oyuncu, "Juventus, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek için onu transfer etti. Ama o geldikten sonra takımın yaptıkları, onun olmadığı dönemden daha kötü hale geldi. Juventus, Ronaldo'suz da birkaç Scudetto (Serie A şampiyonluğu) kazanabilir. O yanlış bir projeydi" dedi.

"Cristiano gol atmaya devam edecek" diyen Cassano, "Çünkü ne olursa olsun bunun nasıl yapılacağını biliyor. Soldan topu alacak, sağ ayağına bırakacak ve golü atacak. Eşsiz bir mantaliteye sahip" diye konuştu.

RONALDO OYUN PLANINI BOZUYOR

Cassano, Andrea Pirlo'nun Juventus'ta geriden oyun kurmak istediğini ama Portekizli yıldızın ön alanda baskı yapmak için oyun planını bozduğunu ifade etti.

"Pirlo yeni bir oyun inşa etmek istiyor. Rakiplere baskı yapmak ve çizgiler arasında oynamak Cristiano'nun yapacağı bir şey değil. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsa kötü bir yönetim yapacak."