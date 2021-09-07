Crivelli Antalyaspor’da
Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, Medipol Başakşehir’den Enzo Crivelli ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Antalyaspor, Medipol Başakşehir’den Fransız golcü Enzo Crivelli’yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, takımın 12. transferini gerçekleştirdiğini vurguladı. Crivelli’yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladıklarını belirten Altay, “İnşallah hem Antalyaspor’a hem Crivelli’ye hayırlı olur” dedi. Aytaç, transferin 8 Eylül’de sona erdiğine değinerek, yüzde 90 oranında Antalyaspor’un transferlerini bitirdiğini belirtti.
Antalyaspor’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Crivelli, “Antalyaspor’un başarısı için mücadele edeceğim. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Takımımızla başarılı olup ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Bunun için de ben verebileceğim maksimum katkıyı vermek istiyorum. Geldiğim ilk andan beri beni sıcak şekilde karşılayan yöneticilere, herkese teşekkür ediyorum. Başka kulüplerden benimle ilgilenenlerden oldu ama en ciddi teklif ve istekli olan kulüp Antalyaspor’du. Hocamız beni almaktan hevesliydi, benim de ilk andan beri aklımda Antalyaspor vardı. O nedenle kendimi Antalyaspor’a yakın hissettim” diye konuştu.
Başakşehir’de çok güzel günler geçirdiğini dile getiren Crivelli, “Son iki gündür Antalya’dayım ve Antalyaspor’un başarısı için mücadele edeceğim. Başakşehir’deki dostlarıma, yöneticilere de teşekkür ediyorum. Geçen yıl Başakşehir’de kötü bir sezon geçirdik. Ben de bahaneler üretmeyeceğim sakatlık falan. Fakat Antalyaspor’da oradaki başarımın üstüne koyarak ilerleyeceğim. Bunun daha da üzerine koymak için buradayım” şeklinde konuştu.
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