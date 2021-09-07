Galatasaray, Aliou Dieng'i kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, uzun süredir gündeminde olduğu Aliou Dieng'i transfer etmek için tekrar nabız yokladı.
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, takviye çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fatih Terim'in yönetime verdiği isimler doğrultusunda, sarı-kırmızılılar orta sahaya takviye yapacak.
Galatasaray, yapılan görüşmeler sonucunda Al Ahly'den Malili futbolcu Aliou Dieng ile anlaşmak üzere. Sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirmiş olsa bile genç futbolcuyu ligde oynatabilecek.
Mısır basının haberine göre Dieng, Al-Ahly yetkililerine Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi için baskı yapıyor. Artık Avrupa'da kendisini kanıtlayarak kariyerini şekillendirmek isteyen Dieng, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.
Galatasaray teknik heyeti, orta saha takviyesi beklerken Benfica'dan Gedson Fernandes ve Celta Vigo'dan Okay Yokuşlu için de girişimler son ana kadar devam edecek.
2019 yaz transfer döneminde El Ahly takımına transfer olan Dieng, geçen sezon 51 maça çıktı. Aliou Dieng, aynı zamanda iki sene üst üste Mısır ekibiyle CAF Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
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