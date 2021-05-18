Crohn hastası yurttaş Bensu Soral’ı hatırlattı, Fahrettin Koca’ya seslendi
Sosyal medyada Merve Akbal isimli bir yurttaş, kendisi gibi Crohn hastası olan ve geçtiğimiz aylarda Covid-19 aşısı yaptıran oyuncu Bensu Soral’ı hatırlatarak Sağlık Bakanı Koca’ya seslendi. Akbal, kendisinin hastalık kapsamında belirtilen ilaçları kullanmasına rağmen, e-nabız’da aşı sıralamasında öncelik kapsamında bile gözükmediğini belirtti.
Crohn hastası Merve Akbal, sosyal medya hesabı Twitter’dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi. Kendisinin hastalık kapsamında belirtilen ilaçları kullanmasına rağmen, aşı sıralamasında öncelik kapsamında bile görünmediğini belirten Akbal; Bakan Koca’ya, kendisi gibi Crohn hastası olan ve geçtiğimiz haftalarda Covid-19 aşısı yaptıran oyuncu Bensu Soral’ı hatırlattı.
Akbal, paylaşımında, ‘‘Crohn hastasıyım. Bunu, devlet hastanesi heyetinden almış olduğum engel durumumu gösteren raporla da belgelendirebilirim. Benimle aynı hastalığa sahip Bensu Soral, aylar önce aşı olmuşken (ki ben 34, o 30 yaşında), ben hala e-nabız sisteminde aşı sıralamasında bile değilim. YARDIM’’ ifadelerini kullandı. Akbal, paylaşımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketledi.
‘TOPU BİRBİRLERİNE ATTILAR’
Cumhuriyet.com.tr’ye konuşan Akbal, Crohn hastalığından müzdarip olduğunu ve engel durumunu gösteren devlet hastanesi raporu bulunduğunu; fakat hastalığının e-nabız sistemine işlenmediğini aktardı. Akbal, ‘‘Aile hekimi Bakanlık ile konuşmamı, Bakanlık da aile hekimine müracaat etmemi söyledi. Topu sürekli birbirlerine attılar, çözümsüz kaldı’‘ dedi.
‘YAPTIKLARI ADALETSİZ‘
Bağışıklık sistemini baskılayan İmuran adlı ilacı kullandığını belirten Akbal, aşı önceliği kapsamına alınması için sene içinde 1 kez atak geçirme şartının konulduğunu da ekledi. Akbal, ‘‘Atak geçirme şartı koyan Bakanlık, aynı zamanda ilaç kullanma şartı da koyuyor. Ancak bu ilaç zaten hastalığın alevlenmemesi için kullanılıyor’‘ dedi.
‘Yaptıkları çok saçma ve adaletsiz bir uygulama’ diyen Akbal, Sağlık Bakanlığı‘ndan ve Bakan Fahrettin Koca’dan yardım istedi.
Merve Akbal'ın Crohn hastası olduğunu gösteren devlet hastanesi raporu
Merve Akbal'ın Crohn hastası olduğunu gösteren devlet hastanesi raporu
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