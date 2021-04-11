Koronavirüs aşısı olan oyuncu Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı
Ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Aşı sırasının kendisine nasıl geldiği merak eden bazı kullanıcılar Soral'ı eleştirdi. Bunun üzerine Soral, Crohn hastalığı nedeniyle öncelik sırasının bulunduğunu belirtti.
Oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda BioNTech aşısı olduğunu açıkladı. Soral, paylaşımında, "Sıra bende! En yakın zamanda aşısız kimse kalmasın. Özlem Türeci & Uğur Şahin. Sağlık çalışanlarımızın elleri dert görmesin, iyi ki varsınız!" ifadelerini kullandı.
ELEŞTİRİ YAĞDI, AÇIKLAMA GELDİ
Aşı sırasının kendisine nasıl geldiği merak eden bazı sosyal medya kullanıcıları Soral'ı eleştirdi. Tepkiler sonrasında Soral, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Crohn hastalığı nedeniyle öncelik sırasının bulunduğunu belirtti.
"HER HAFTA İĞNE YAPTIRMAM GEREK"
Soral paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle aşı sırası ve önceliği gibi konularda büyük bir hassasiyet olmasına çok sevindiğimi ve bu hassasiyeti paylaştığımı belirtmek isterim. Ben Crohn hastasıyım. Crohn; kronik bir rahatsızlık olmakla beraber her hafta kendime iğne yapmamı gerektiren bir hastalık. Maalesef kullandığım ilaç bağışıklığı çok düşürüyor. Bu ilacı kullananlar aşı sıralamasında çok üst sıralarda olmasa da bir önceliği var. Ben de bu sayede aşı olabildim. Asla herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir ve bütün insanlık olarak yaşadığımız bu felakette ayrıcalık talep edecek biri değilim. Hepimize geçmiş olsun."
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