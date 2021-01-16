CRR'nin çevrimiçi konserleri devam ediyor

16 Ocak 2021 Cumartesi, 09:48

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nun YouTube kanalından yayınladığı konserleri devam ediyor. Pandemi nedeniyle etkinliklerini dijital yayınları ile sürdüren CRR Konser Salonu ocak ayında birbirinden renkli konser programı ile müzikseverlerle buluşuyor.

İslam Manafov

18 Ocak 2021 Pazartesi, saat:20.00

Azerbaycan Devlet Sanatçısı, piyanist İslam Manafov, dahi besteci Beethoven’in 4. ve 5. senfonilerini F. Liszt’in piyano du¨zenlemesi ile sanatseverlerle buluşturuyor.

Türkiye’de kültür ve eğitim hizmeti düşüncesiyle birçok projeler gerçekleştirmekte olan Manafov, Bakü Müzik Akademisi ve Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor, sanat yaşamına piyanist, besteci ve orkestra şefi olarak devam ediyor.

CRR Konser Salonu Sanat Yönetmeni Cem Mansur’un konser öncesi Manafov ile gerçekleştireceği söyleşi de CRR YouTube kanalından yayımlanacak.

Meydan Faslı

22 Ocak 2021 Cuma, saat: 20.00

Son yıllarda unutulmaya yüz tutan, geleneksel müziğimizin en önemli formlarından Fasıl Musikisi, CRR Konser Salonu’nda düzenlenen konserle yeniden müzikseverlerle buluşuyor. Günümüzde Fasıl Müziği'ne gönül vermiş muhteşem hanendeler ve saz heyeti ile özel bir konser CRR YouTube kanalından seyirciyle buluşacak.

Hanendeler

Bekir Ünlüataer

Çiğdem Yarkın

Gül Yazıcı

Hamdi Demircioğlu

İlhan Yazıcı

Saz Heyeti

Kemal Caba - keman

Sezgin Sezer - kanun

Tanju Erol - klarnet

Gürcan Yaman - ud

Nağme Yarkın - kemençe

Çağlar Kırömeroğlu - çello

Ferruh Yarkın - ritim

Kandemir Basmacıoğlu, Minyatürler

24 Ocak 2021 Pazar, saat: 20.00

Tutkulu bir müzikalite ve entelektüel kaygının ender birleşimine sahip Kandemir Basmacıoğlu, CRR Konser Salonu YouTube kanalından yayınlanacak “Minyatürler” konseri ile müzikseverlerle buluşacak.

Kandemir Basmacıoğlu, "Minyatürler" konserini şu şekilde anlatıyor;

“Tarihe yön veren besteciler, senfoni ve sonat gibi büyük müzik formlarının yanında bazıları birkaç sayfa, hatta birkaç satırdan oluşan minyatür olarak adlandırılabilecek eserler de yaratmışlardır. Sunduğum konser programında Beethoven, Debussy ve Alnar gibi farklı dönem ve coğrafyalara ait bestecilerin minyatür türünde bestelediği eserlerden örnekler vererek, bu türün müzik tarihindeki yolculuğuna değinmeyi amaçlıyorum."

WOLFGANG EĞLENCEDE / Mozart Doğum günü Konseri

CRR Gençlik Orkestrası, şef: Cem Mansur

27 Ocak 2021 Çarşamba, saat:20.00

27 Ocak müzisyenler için özel bir gün. Wolfgang Amadeus Mozart’ın, sadece 35 yıllığına olsa da dünyaya gelişi, bu yıl Cemal Reşit Rey Konser Salonu tarafından, bestecinin mizah duygusunun ön planda olduğu bir programla kutlanıyor. Bestecinin yaşam öyküsünden bilinen ve müziğinde de sürekli kendini gösteren şakacı ve muzip kimliği, erken ve geç dönem eserlerinden ikisiyle yayında.

CRR Gençlik Orkestrası, Mozart’ın 9 yaşında bestelediği “Galimathias Musicum”, ancak “Müzikal Zırvalamalar” olarak çevrilebilir. “Müzikal Şaka”da ise, bir bestecinin gösterebileceği tüm fikir yoksunluğu, sakarlık ve beceriksizlikle alay eden Mozart var. Cem Mansur’un anlatımı, bu yayına eşlik ediyor.

Trio Hexis

28 Ocak 2021 Perşembe, saat 20.00

Gökhan Aybulus, Erkin Onay, Çağ Erçağ üçlüsünden oluşan Trio Hexis; İlhan Baran’ın 1975 yılında tamamlayıp yayımladığı, uluslararası alanda en çok seslendirilen, Türk Halk Müziği'nin karakteristik ögelerini izlenimci renklerle birleştiren "Dönüşümler" adlı eserini ve 19. yüzyılın ikinci yarısının en önemli Alman romanik akım bestecilerinden Johannes Brahms’in Piyanolu Trio No.1 Op.8 adlı eserini seslendirecekler.

Trio Hexis: Trio Hexis; kariyerlerine, eğitmenlik, orkestra sanatçılığı ve solist sanatçılar olarak devam eden Gökhan Aybulus (piyano), Erkin Onay(keman), Çağ Erçağ (viyolonsel) üçlüsünden oluşuyor.

HİÇ

29 Ocak Cuma, saat: 20.00

Derya Türkan kemençe

Özer Özel tambur, vokal

10 Kişilik Ritm Grubu ilk defa CRR Konser salonunda gerçekleşecek “HİÇ” projesi için bir araya gelecek… Gerek saraylı gerekse Anadolu ezgilerinden oluşan farklı bir repertuar ile dinleyici karşısında olacaklar…