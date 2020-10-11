Cübbeli Ahmet 'değerli eşyaları muhafaza eden' kitap pazarladı

11 Ekim 2020 Pazar, 13:05

AKP'ye yakınlığıyla bilinen İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, bu kez kendi reklamını yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Ünlü, kendi kaleme aldığı "Sahîhu'l Buhârî" adlı kitabı, bir reklamcı gibi pazarlayarak sosyal medya hesabından, "Ev, araba ve diğer değerli eşyalarınızın muhafazası için mutlaka içlerinde Buhâr-î Şerîf bulundurun. Taşınması kolay olsun diye aslı üç cilt olan nüshayı tek cilt halinde bastık" diye yazdı.

Paylaştığı videoda da, tek cilt halinde çıkan kitabını tanıtan Ünlü, videoda, "1680 sayfa mı ne... Onun için en ince kağıt kullanılsın dedim. Bu size evinize, ocağınıza, yuvanıza, iş yerinize, bineceğiniz vasıtanıza yol arkadaşı..." ifadelerini kullandı.

Ünlü, söz konusu mesajına tepkiler gelince sosyal medya hesabından kaldırdı. Video Youtube kanalında durmaya ise devam ediyor.