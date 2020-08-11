Cübbeli Ahmet İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı

11 Ağustos 2020 Salı, 21:55

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son dönemde iktidar tarafından hedef alınan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bizim İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olduğumuz yıllardır yaptığımız konuşmalarla sabittir. Zaten yıllardır bizim İslam’a muhalif konulardaki beyanlarımız sizler tarafından dikkatle takip edilmektedir, ama bu güne kadar İslam’a ters düşen birçok konuda çıtı çıkmayıp şimdi Ayasofya’nın açılmasıyla oluşan olumlu havayı dağıtmak için bazı merkezlerin çaba gösterdiği müşahede edilmektedir" dedi.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan Cübbeli, şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya’nın açılması nedeniyle Cumhur İttifakı’nın yaptığı hizmetin bütün dünya Müslümanları nezdinde sevinçle karşılanması ve bu vesîleyle halkın tekrar Cumhur İttifakı’na desteğinin artması bazılarını tedirgin ettiği için kimileri hadlerini aşan beyanlarda bulunarak bazı konularda ortalığı karıştırmak ve fitne çıkartmak istemektedir. Bundan dolayı îtidalli hareket ederek ifsadımızın ıslahımızı geçmemesine dikkat etmemiz gerekir ve kötü niyetle millî ve manevî davalara zarar vermek için plan yapanlara alet olmamak îcab eder.

Bizim İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olduğumuz yıllardır yaptığımız konuşmalarla sabittir. Zaten yıllardır bizim İslam’a muhalif konulardaki beyanlarımız sizler tarafından dikkatle takip edilmektedir, ama bu güne kadar İslam’a ters düşen birçok konuda çıtı çıkmayıp şimdi Ayasofya’nın açılmasıyla oluşan olumlu havayı dağıtmak için bazı merkezlerin çaba gösterdiği müşahede edilmektedir''