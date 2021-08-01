Cübbeli Ahmet'ten, Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'a 'sünnet' vurgulu tebrik mesajı

01 Ağustos 2021 Pazar, 13:38

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak Olimpiyat Şampiyonu olan milli okçu Mete Gazoz'u sosyal medya paylaşımıyla tebrik etti.

Cübbeli Ahmet, Mete Gazoz'un fotoğrafını paylaşarak "Ok atma sporu sünnette teşvik edilen bir amel olması hasebiyle bu dalda dünya birincisi olan Mete Gazoz kardeşimizi ve ailesini tebrik eder, emeği geçen tüm şahıslara ve kuruluşlara şükranlarımızı arz ederiz. Allah-u Teala, kalan ömründe de bu yavrumuza ve sünnete uygun işlerde çalışanlara başarılarının devamını ihsan eylesin. Amin!" notu düştü.

Milli okçu, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda okçuluk branşının finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 mağlup ederek Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk altın madalyasını kazandırmıştı.