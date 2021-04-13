'Cübbeli Amiral' hakkında FETÖ iddiası
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğamiral olduğu öne sürülen bir ismin tekkede cübbeli ve sarıklı fotoğrafları ortaya çıktı. Cübbeli Amiral'in Deniz Lisesi’nde FETÖ soruşturması geçirdiği iddia edildi.
Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) ve siyaset kulislerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir amiralin cübbeli fotoğrafları konuşulmaya başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş şartları arasında bulunan “irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olmak” hükmü geçtiğimiz günlerde kaldırıldı. Bu kararla tarikatların TSK içerisinde yeni bir yapılanmaya gideceği iddiaları gündeme geldi.
Oda TV'de yer alan habere göre, Cübbeli Amiral'in Askeri Lisede eğitim görürken (1983-1987 yılları arasında) FETÖ soruşturması kapsamında hakkında işlem yapıldığı iddia edildi.
PİKNİKLERE KATILMIŞ
İddiaya göre, FETÖ'cü öğrenciler tarafından düzenlenen pikniklere katılan Cübbeli Amiral hakkında okul yönetimi tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma sonunda da bu durum bazı öğrencilerin disiplin notlarına yansıdı.
CEZA VERİLMEDİ
Okul yönetiminin soruşturduğu öğrenciler arasında Cübbeli Amiral'de yer aldı. Ancak, soruşturma sonunda Cübbeli Amirale ne ceza verildi ne de disiplin notu düşüldü. Ancak bu soruşturmayla ilgili evraklar öğrencilerin dosyasında yer aldı.
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ
Cübbeli Amiral'in Deniz Lisesi’nde FETÖ soruşturması geçirdiğine dair bilginin geçtiğimiz yıllarda hem Milli Savunma Bakanlığı’na hem de Genelkurmay Başkanlığı’na gönderildiği de belirtildi.
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