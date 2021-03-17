Çukurova Havaalanı ile ilgili sorulara yanıt yok: CİMER’den de sonuç çıkmadı

17 Mart 2021 Çarşamba, 04:00

AKP iktidarının “ekonomi paketi”nde yer verdiği “şeffaflık” vaadi uygulamaya yansımıyor. Yap - işlet - devret projesiyle yapılan Çukurova Havaalanı ile ilgili sorulara yanıt alamayan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut bu kez de CİMER’e başvurdu. Ancak sonuç değişmedi. Tartışmalı Çukurova Havaalanı için ne kadar kamulaştırma yapıldığı, karşılığında kaç lira ödendiği soruları yine yanıtsız kaldı.

CHP’li Bulut havaalanı için yapılan kamulaştırmalar hakkında bilgi alabilmek için bu kez CİMER’e başvurdu. Bulut, “Çukurova Havaaalanı için kaç dönüm alan kamulaştırılmıştır? Kamulaştırılan bu alan için toplam ne kadar ödeme yapılmıştır?” sorularını yöneltti. CİMER, Bulut’a DHMİ İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı’ndan iletilen yanıtı gönderdi. DHMİ bu sorulara şu karşılığı verdi: “Çukurova Havalimanı kamulaştırması ile ilgili bilgiler kurumsal gizlilik arz ettiğinden bilgi verilememektedir.”

"TEMELİ ATILMADAN ŞAİBELİ HALE GELDİ"



Bulut, Çukurova Havaalanı’nın temeli atılmadan şaibeli hale geldiğine dikkat çekti. “Tarım arazilerinin köylülerden dönemin etkin iş insanları tarafından satın alındığı, sonrasında kamulaştırıldığı yönündeki iddiaların” yine yanıtsız kaldığına işaret eden Bulut, şunları söyledi: “İlgili kurum, ‘kurumsal gizlilik’ bahanesiyle sorularımızı yanıtlamadı. Denetim yetkimizi kullanıyoruz ancak ne soru önergesiyle ne CİMER üzerinden yaptığımız başvuruyla, vatandaşın vergilerinin nereye harcandığını hiçbir şekilde öğrenemiyoruz. Vatandaş nasıl ki vergisini yatırıyorsa, devletin de harcamalarının nereye yapıldığını açıklaması en azından şeffaflık ilkesinin bir gereğidir” dedi.

Çukurova Havaalanı’nın üstyapı ihalesi de birçok kez iptal edilmişti. Son ihaleyi Kozuva Şirketler Grubu bünyesinde faliyet gösteren iki firma kazanmıştı. Kozuva Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, son seçimlerde AKP’den Çerkezköy Belediye Başkan adayı olmuştu.