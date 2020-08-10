Çukur'un sinema filmi çekimleri 3 gerekçeden dolayı ertelendi
Bu ay çekimlere başlaması planlanan 'Çukur' dizisinin sinema filmi, pandemi önlemleri, sinema salonlarında yaşanan endişe ve Erkan Kolçak Köstendil'in yeni baba olmasından dolayı seneye ertelendi.
Eylül ayında 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak olan Çukur dizisinin sinema filmi çekilecek. Bu ay çekimlere başlaması planlanan film, 3 gerekçeden dolayı seneye ertelendi.
Tv100’de ekrana gelen Magazin Hattı’nın haberine göre sinema filmi, koronavirüs salgını riskinin devam etmesi, sinema salonlarıyla ilgili yaşanan endişe ve başrol oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil’in yeni baba olması nedeniyle önümüzdeki yıla ertelendi.
Dizide Erkan Kolçak Köstendil’in hayat verdiği Vartolu Sadettin’in Doğu Beyazıt’taki çocukluk günleriyle başlayacak olan sinema filmini Gökhan Horzum ve Damla Serim beraber kaleme aldı. Projenin yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturacak.
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