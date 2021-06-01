Çukur'un yerine yeni dizi: Başrol için Taner Ölmez iddiası
Çukur'un ekranlara veda edeceği haberinin gelmesinin ardından yerine getirilmesi planlanan Üç Kuruş adlı dizi için hazırlıklara başlandığı belirtildi. Başrol için ise Taner Ölmez'in düşünüldüğü iddia ediliyor.
Show TV ekranlarının fenomen dizisi haline gelen Çukur'un ekranlara veda edeceği haberinin gelmesinin ardından, Üç Kuruş adlı dizi için hazırlıklara başlandığı belirtildi.
Başrollerini 3 erkek oyuncunun paylaşmasının beklendiği dizinin başrolü için ise Taner Ölmez'le görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.
BAŞROLDE 3 ERKEK OYUNCU
Ay Yapım tarafından Çukur'un yerine Üç Kuruş adlı bir dizi hazırlandığı ve dizinin başrollerinde 3 erkek oyuncunun yer alacağı öğrenildi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre dizinin başrolü için görüşülen erkek oyunculardan birinin ise Medcezir ve Mucize Doktor dizilerindeki oyunculuğuyla akıllara kazınan Taner Ölmez olduğu öne sürüldü.
Başrol için ismi geçen Taner Ölmez'den ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Genç oyuncu son olarak Mucize Doktor dizisiyle ekranlara gelmiş ve Ali Vefa karakterine can vermişti.
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