Cumartesi Anneleri 796. Haftasında

28 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Bu haftaki eylem de koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla yapıldı. Eylemde, 14 Haziran 1993’te Silopi’nin Görümlü ve Derecik köylerinde gözaltında kaybedilen Şemdin Cülaz, Mehmet Salih Demirhan, Halit Özdemir, İbrahim Akıl, Hamdo ve Hikmet Şimşek’in akıbeti soruldu.

Gözaltında kaybedilen Ferhat Tepe’nin kardeşi Ayşe Tepe bu haftaki basın metnini okudu. “Bir hukuksuzluk ve anayasasızlık cehennemindeyiz” diyen Tepe, bu yüzden gözaltında kaybedilen insanlara ve adalete ulaşamadıklarını ifade etti.

14 Haziran 1993 sabahı 23. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı’na bağlı askerlerin, Silopi’nin Görümlü ve civar köylerinden çok sayıda kişiyi gözaltına aldığını dile getiren Tepe, “Ailelerin 1993- 2007 yılları arasında savcılığa yaptıkları tüm başvurular etkin bir soruşturma yürütülmeden takipsizlik kararlarıyla kapatıldı.

Takipsizlik kararlarına yapılan itirazlar da reddedildi” diye konuştu. Tepe, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 3 Temmuz 2015 tarihli karar duruşmasında delil ve tanıklara rağmen rütbeliler hakkında beraat kararı verdiğini anlattı.

Tepe, şunları kaydetti: “AİHM’nin 14 Nisan 2014 tarihinde altı köylünün yaşam hakkının esas ve usul bakımından ihlal edildiğine dair oybirliği ile mahkûmiyet kararı verdiği bu dava da iç hukukta cezasızlıkla sonuçlanma tehlikesi altında.

Yargıtay aşamasında olan Görümlü Davası’nda Yargıtay’ı suçları sabit sanıkların cezalandırılması yönünde karar vermeye çağırıyoruz.”