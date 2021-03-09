Cumartesi Anneleri'nin çocuklarına 'hain' ve 'ziyan' diyen Fadime Özkan, AKP Kadın Kolları yönetimine girdi
Cumartesi Anneleri'nin çocukları için "Milletine ihanet ederken hayatını kaybeden evlat" ve "hain" ifadelerini kullanan Star yazarı Fadime Özkan AKP Genel Merkez Kadın Kolları yönetimine getirildi.
İktidara yakın Star Gazetesinin yazarlarından Fadime Özkan, AKP Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi’nde MKYK üyeliğine getirildi.
Fadime Özkan, yeni görevini sosyal medya hesabından "İstikamet aynı olsa da yol yöntem farklı. Dün AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kongresinde MKYK üyeliğine seçildim. Sayın Cumhurbaşkanımıza itimatları, yeni Kadın Kolları Başkanı Sayın Ayşe Keşir ve eski Başkan Sayın Lütfiye Selva Çam'a davetleri için gönülden teşekkür ederim. Haydi bismillah" ifadelerini kullanarak duyurdu.
"BİRİ ŞEHİT BİRİ ZİYAN"
Fadime Özkan, Cumartesi Anneleri'nin çocukları için kullandığı tepki çeken ifadelerle hatırlanıyor. Özkan, kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle yıllardır eylemlerinin devam ettiren annelerin çocuklarına "hain" damgası vurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
“Diyorlar ki; Diyarbakır’da HDP binası önünde oturan anneler anne de Taksim’de oturan Cumartesi anneleri anne değil mi?
Bunu diyerek aslında büyük bir cesaretle ve umutla evlat nöbeti tutan annelerin sesini boğmak istiyorlar. Bu çığlık sussun, gözler PKK-HDP ve HDP-CHP üzerinden çekilsin.
Elbette annelerin acısı kıyaslanamaz, yarıştırılamaz, etiketlenemez. Her anne için evlat aynı şeydir. Ama kabul edelim ki o annelere evlat olan kişiler arasında da fark vardır.
Vatanı, bayrağı, milleti için mücadele ederken şehit düşen evlat ile vatanına, devletine, milletine ihanet ederken hayatını kaybeden evlat hiç bir olur mu? Biri suçludur, diğeri kahraman. Biri şehittir şereftir cennettir, diğeri ziyan.”
'KABATAŞ'ÇI KOMŞUDAN TEBRİK
Fadime Özkan'ı yeni görevi dolayısıyla Star gazetesinden köşe komşusu Halime Kökçe tebrik etti. Halime Kökçe, "Sevgili arkadaşım Fadime Özkan, AK Parti Kadın Kolları MKYK üyeliği görevinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Kendisi de yeni dönemde AKP İstanbul Tanıtım Medya Başkalığı görevine getirilen Kökçe, 2013 Gezi Direnişi sırasında ortaya atılan "Kabataş'ta türbanlı bir kadının bir grup erkek tarafından dövüldüğü" iddiasının mimarlarından biri olarak hatırlanıyor.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a verdiği yanıt kahkahaya boğdu
- Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti
- Ağaçları sularken 1500 yıllık para buldu
- Demirtaş’ın annesine çirkin sözler! Büyük tepki topladı
- Dehşeti yaşadı! Dinlenip dinlenip sopalarla dövdüler
- Şampiyonluk kutlamalarında tepki çeken görüntüler
- İnşaatta ölen 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
- “Çektiği görüntülerle bana şantaj yapmaya başladı”
- Dünya Kadınlar Günü'nde sokak ortasında kadına şiddet
- Survivor yarışmacısı sunucuyla kavga etti!
En Çok Okunan Haberler
- 'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'dan tepki çeken tweet
- Rasim Öztekin yaşamını yitirdi
- 8 ilde kısıtlamalar yeniden gündeme geldi
- İttifak bozuluyor mu?
- İşten çıkarma yasağı hakkında yeni karar
- Levent Gültekin saldırıya uğradığını duyurdu
- Çiçekçi kadının kızı, Oxford'da eğitim görmüyormuş
- Cumhurbaşkanı işareti verdi: Suriyelilere vatandaşlık
- Yılmaz Özdil ifadeye çağrıldı
- Survivor yarışmacısı sunucuyla kavga etti!