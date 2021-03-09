Cumartesi Anneleri'nin çocuklarına 'hain' ve 'ziyan' diyen Fadime Özkan, AKP Kadın Kolları yönetimine girdi

09 Mart 2021 Salı, 15:27

İktidara yakın Star Gazetesinin yazarlarından Fadime Özkan, AKP Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi’nde MKYK üyeliğine getirildi.

Fadime Özkan, yeni görevini sosyal medya hesabından "İstikamet aynı olsa da yol yöntem farklı. Dün AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Kongresinde MKYK üyeliğine seçildim. Sayın Cumhurbaşkanımıza itimatları, yeni Kadın Kolları Başkanı Sayın Ayşe Keşir ve eski Başkan Sayın Lütfiye Selva Çam'a davetleri için gönülden teşekkür ederim. Haydi bismillah" ifadelerini kullanarak duyurdu.

"BİRİ ŞEHİT BİRİ ZİYAN"

Fadime Özkan, Cumartesi Anneleri'nin çocukları için kullandığı tepki çeken ifadelerle hatırlanıyor. Özkan, kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle yıllardır eylemlerinin devam ettiren annelerin çocuklarına "hain" damgası vurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Diyorlar ki; Diyarbakır’da HDP binası önünde oturan anneler anne de Taksim’de oturan Cumartesi anneleri anne değil mi?

Bunu diyerek aslında büyük bir cesaretle ve umutla evlat nöbeti tutan annelerin sesini boğmak istiyorlar. Bu çığlık sussun, gözler PKK-HDP ve HDP-CHP üzerinden çekilsin.

Elbette annelerin acısı kıyaslanamaz, yarıştırılamaz, etiketlenemez. Her anne için evlat aynı şeydir. Ama kabul edelim ki o annelere evlat olan kişiler arasında da fark vardır.

Vatanı, bayrağı, milleti için mücadele ederken şehit düşen evlat ile vatanına, devletine, milletine ihanet ederken hayatını kaybeden evlat hiç bir olur mu? Biri suçludur, diğeri kahraman. Biri şehittir şereftir cennettir, diğeri ziyan.”

'KABATAŞ'ÇI KOMŞUDAN TEBRİK

Fadime Özkan'ı yeni görevi dolayısıyla Star gazetesinden köşe komşusu Halime Kökçe tebrik etti. Halime Kökçe, "Sevgili arkadaşım Fadime Özkan, AK Parti Kadın Kolları MKYK üyeliği görevinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kendisi de yeni dönemde AKP İstanbul Tanıtım Medya Başkalığı görevine getirilen Kökçe, 2013 Gezi Direnişi sırasında ortaya atılan "Kabataş'ta türbanlı bir kadının bir grup erkek tarafından dövüldüğü" iddiasının mimarlarından biri olarak hatırlanıyor.