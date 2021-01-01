Cumhur İttifakı’nın küçük ortağının yönettiği belediye de asgari ücreti beğenmedi
MHP’li Gölbaşı Belediyesi, 2021 için en düşük ücretin 3 bin 325 lira olarak belirlendiğini duyurdu.
Kararın, CHP’li belediyelerin en düşük ücretin 3 bin 100 TL olacağını açıklamasının ve iktidarın asgari ücretin 2 bin 285 lira olarak belirlemesi nedeniyle tepki çekmesinin ardından alınması dikkat çekti.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çalışanların maaşlarının düşük olduğunu bildiklerini belirtirken, “Başta temizlik personellerimize, daha sonra fen işlerinde çalışan personellerimize, park bahçelerde çalışan personellerimize emeğinin karşılığını vermemiz gerekiyordu” dedi.
2019-2020 yıllarından önceki dönem borçlarını ödediklerini ve belediyenin ekonomisini düzelttiklerini belirten Şimşek, “Yapılan çalışmalar sonucunda 2021 yılında belediye şirket çalışanlarının sosyal hakları da dahil olmak üzere en düşük net maaşı 3 bin 325 TL olacak. Ücret zammı geriye dönük olarak 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanacak. Çalışanlarımıza aradaki fark tutarını da toplu iş sözleşmesi imzalanınca ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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