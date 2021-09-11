Cumhur İttifakı’nın yüzde 7 baraj hesabının odağında küçük partiler var

11 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

Cumhur İttifakı’nın yüzde 7 seçim barajında uzlaşma sağlamasının ardından siyaset kulislerinde, “Acaba iktidarın bir sonraki hamlesi ittifaksız bir parlamento mu? Ya da bir erken seçim hamlesi mi” sorularını beraberinde getirdi. İktidar kanadında “yüzde 7 seçim barajının uygulamaya geçmesiyle birlikte Meclis aritmetiğinin değişebileceği” değerlendirmeleri yapılıyor. Buna göre “İYİ Parti, CHP’den ayrılıp CHP içinden çıkan diğer partilerle yan yana gelebilir. DEVA ve Gelecek partileri tek başına seçime katılma kararı alabilir. Ama en önemlisi, yüzde 7’lik baraj doğu bölgelerinde HDP oyları açısından ‘bir rahatlama’ sağlayacağından, bölgede oylar DEVA ve Gelecek partilerine kayabilir.”

‘SİYASET SATRANÇ GİBİDİR’

İktidar cephesi, yüzde 7’lik seçim barajının erken seçimle ilgili olmadığının altını çizerek barajın uygulanmasıyla birlikte “partilerin seçim hamlelerinde de çok farklı değişiklikler yaşanacağını” hesaplıyor. Buna göre “küçük partilerin 2023 seçimlerinde domino etkisi yaratabileceği” seçeneği üzerinde duruluyor. “Yüzde 7’lik baraj önerisinin de iktidarın muhalefete şah hamlesi çektiği” ifade ediliyor. “Siyasetin aynı zamanda satranç gibi olduğu” dile getirilirken iktidar kanadının tezine göre yüzde 7’lik seçim barajının uygulanmasıyla birlikte, 2023 seçimleri öncesinde “büyük ihtimalle” DEVA ve Gelecek partileri “tek başına seçimlere gitmeyi” hedefleyecek. Son dönemde “HDP’nin doğu illerinde iyice oy kaybettiğini” düşünen iktidar cephesi, “bölgede HDP seçmeninin tercihini bu kez DEVA ve Gelecek partilerinden yana kullanmak isteyebileceğinin” altını çiziyor.

MECLİS DEĞİŞİR

İktidar, HDP’nin oy kaybı yaşaması sonrasında ise parlamentoda ‘HDP’nin temsil oranının düşeceğini” de öngörüyor. Muhafazakâr Kürt kökenli seçmenin de tercihinin “AKP olduğuna” işaret ediliyor.

“Oylarının arttığını düşünen İYİ Parti’nin, milletvekilliği seçimlerinde CHP’den bağımsız hareket etmek isteyebileceği, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise ittifakta yer alabileceği” ifade ediliyor. İktidara göre “eğer İYİ Parti, Millet İttifakı’ndan bağımsız hareket ederse” Meclis’te muhalefetin milletvekili sayılarının partilere oranı değişir. Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce gibi CHP’den ayrılarak yeni parti kuran isimler, “CHP ile yan yana gelmek yerine, daha milliyetçi bir tabana sahip İYİ Parti ile hareket etme kararı alabilir.”