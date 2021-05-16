Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan Mehmet Ceyhan’a tepki

16 Mayıs 2021 Pazar, 18:03

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın desteği ile ata tohum çalışmaları kapsamında Anadolu'da binin üzerinde tohum toplandığını kaydetti.

Prof. Dr. Saraçoğlu, açıklamasında kendisini "Otçu komplocular" sözleriyle hedef alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a yanıt verdi.

'TİCARİ İŞLERİM AYRI KANALDAN İLERLİYOR'

Cumhurbaşkanlığı'ndaki görevine ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Saraçoğlu, "Yok kozmetikçiymişim, kürcüymüşüm, otçuymuşum. Külliye'de böyle bir şey yok. Biz devletimiz için çalışıyoruz ve sürekli stratejiler geliştiriyoruz. Benim ticari işlerim tamamen devlet işlerinde ayrı bir kanaldan ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2015 yılında Başdanışman olarak atandım, markam ise 2007 yılında tescil edilmiştir. Biz özel işimizi hiçbir zaman devletin işiyle karıştırmayız" dedi. Saraçoğlu, önerdiği kürlerin neden tepki topladığının sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı olmam hasebiyle bunlar kullanılmaya çalışılıyor. Bunlar doğru şeyler değil" dedi.

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı karşıtlığının temelinde gıda takviyesi pazarının olduğunu savunarak "Gıda takviyesi ürünleri öyle büyük bir pazar ki… Aşı pazarının onlarca katı büyüklüğünde bir pazar var o sektörde. Üstelik o alan Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde de değil. Tarım Bakanlığı denetliyor" demişti.

GIDA TAKVİYESİNDE EN BÜYÜK PAZAR PAYI SARAÇOĞLU’NUN

Türkiye’de gıda takviyesinde en büyük pazar payı İbrahim Saraçoğlu’nun... En az 50 mağazası ve yüzlerce yerde satış noktası olduğu belirtilen Saraçoğlu, koronavirüs konusunda ise bağışıklık sistemini güçlendirmede beslenmenin öneminin altını çizmesi ile biliniyor.