Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 üniversiteye rektör ataması yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 üniversiteye rektör ataması yaptığı bildirildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazate'de yayımlanan Atama Kararlarına göre 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi.
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