Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 üniversiteye rektör ataması yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 üniversiteye rektör ataması yaptığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2020 Cuma, 00:11
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazate'de yayımlanan Atama Kararlarına göre 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi.


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