Yıldırım Kaya'dan rektör atamalarına tepki: Adının başında Prof. Dr. yazan liyakatsizlerin ülkesi olduk

14 Ağustos 2020 Cuma, 14:48

Eski AKP Adana Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu. 18 yıldır akademik bir görev üstlenmeyen Ünüvar’ın Ankara Üniversitesi rektörlüğüne atanması dikkat çekerken, 19 Mayıs Üniversitesi rektörlüğüne ise Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Yavuz Ünal atandı.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Teksas Tech Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meryem Tuncel ise Türkiye’deki üniversitelerde daha önce hiçbir akademik görev üstlenmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan rektörler arasında ilginç isimler yer aldı. Atanan rektörler arasında yalnızca iki kadın var.

'ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE VURULMUŞ BİR DARBEDİR'

Rektör atamalarında yapılan tercihlerle ilgili konuşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, atamalarda iktidara yakın isimlerin yer almasına tepki gösterdi, “Liyakatten uzak yaptığınız her atama sadece üniversitelerimize değil, ülkemizin geleceğine vurulmuş bir darbedir” dedi.

Atamaları yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenen Kaya, “En son iki uygulamayı gördük. Ankara Üniversitesine bir rektör atandı. Kanun Hükmünde Kararname ile Barış Akademisyenlerini ihraç eden (Erkan) İbiş’i aldın. Yerine kimi getirdin? Necdet Ünüvar. Kim bu? Adalet ve Kalkınma Partisi’nde 4 dönem milletvekilliği yapmış birisi. 19 Mayıs üniversitesine de bir rektör atadınız, atanan bu rektör kim? Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı yapmış Yavuz Ünal” diye konuştu.

YÖK kaldırmadan bu tür uygulamalara son vermenin mümkün olmadığını belirten Kaya, “Değerli profesörlerimizi, bilim insanlarımızı tenzih ederek söylüyorum... Adının başında Prof. Dr. yazan liyakatsizlerin ülkesi olduk” ifadelerini kullandı.