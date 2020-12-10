Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan destan yazmaya devam edecek
Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmetçik'in de katılımıyla Zafer Geçidi Töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Azerbaycan’a dün akşam saatlerinde gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da bugün başladığı temasları çerçevesinde ilk olarak Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı’na ziyarette bulunarak, Haydar Aliyev’in kabrine çelenk koydu.
Bakü'de konuşma yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Bu zafer gününde sizinle olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyor, kardeşim İlham Aliyev'e teşekkür ediyorum. 44 günde şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor.
Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.
Ermeni yöneticiler halkın kaynaklarını Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcamıştır.
Dağlık Karabağ'a yıkım, katliam, gözyaşından başka bir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor.
Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli, ilişkiler yeniden ele alınmalıdır."
İlham Aliyev ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Kardeşim Erdoğan, 'Bu muharebede Azerbaycan haklıdır, Azerbaycan tektir' demiştir. Birlikte zafere ortak olurken, bütün dünyaya da bunu gösteriyoruz. Azerbaycan parlak zafer elde ederek, Ermenistan'a haklılığını gösterdi. Savaştaki 44 günün her biri bizim şanlı tarihimizdir.
Azerbaycan 30 yıla yakın zamandır işgal altında yaşıyor. Şimdiki Ermenistan'da yaşamış Azerbaycan halkı kendi ata topraklarında esir gibi yaşadı. Bütün dünya gördü, Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Ordumuzu güçlendirdik, ilden ile üstünlüğümüz yayılmıştır, Ermenistan bizimle boy ölçüşemedi. Ermenistan ordusu hakkında yalan söylemiştir, sanki orduları yenilmezmiş gibi. Ama orduları mahvedildi, Azerbaycan gücünü gösterdi. Ben 'Biz güç topluyoruz' demiştim, bu gücü topladık. Bugün biz kahraman halk gibi bu bayramı düzenledik. Azerbaycan ordusunda 1 firar bile olmuyor. Azerbaycan halkı büyüklüğünü gösterdi. Birlik, irade, milli ruh sergileyerek tarihi gücümüzü gösterdik. Demir yumruk ile düşmanın başını ezdik. Kelbecer, Laçın ve Ağdam'ı tek kurşun atmadan aldık."
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