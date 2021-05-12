Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Cüppeli amiral’ için görevden alma yetkisini kullanmadı

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı hakkında makam arabasıyla gittiği tarikat evinde üniformasının üzerine giydiği cüppe ve takkeli fotoğraflarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın başlattığı soruşturma halen sonuçlanmazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “olumlu bakmadık” dediği Sarı’yla ilgili bu süreçte görevden alma seçeneğini kullanmaması dikkat çekti.

Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın makam arabasıyla bir tarikat evine gittiği ve bu evde üniformasının üzerine cüppe ve takke giydiğini gösteren fotoğraflar 25 Mart’ta “Veryansın TV” internet sitesinde yayımlanmış, Milli Savunma Bakanlığı, 26 Mart’ta Sarı’nın basına yansıyan fotoğraflarının “her yönüyle incelendiğini” duyurmuştu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili 5 Nisan’da “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıkça bellidir. Söz konusu görüntünün yayımlandığı gün TSK, zaten kendi içinde çok yönlü idari bir soruşturmayı hemen başlatmış ve sonuçlandırmıştır. Halen konu üzerinde çalışan Milli Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

YAYCI’YI GÖREVDEN ALMIŞTI

Erdoğan, “olumlu bakmadık” dediği Tümamiral Sarı hakkında daha önce bazı general ve amiraller için kullandığı yetkisini kullanmadı. Erdoğan, geçen yıl 15 Mayıs’ta Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne dayanarak o dönem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapan Tümamiral Cihat Yaycı’yı bu görevinden alarak “pasif görev” olarak nitelendirilen Genelkurmay Başkanlığı emrine atamış, bunun ardından Yaycı istifa etmişti.

Atamalara ilişkin söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde “General ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanınca yapılır” hükmü yer alıyor. Cumhurbaşkanı’nın, bu hükme dayanarak Cumhurbaşkanı kararı ile general ve amiralleri başka bir göreve atama yetkisi bulunuyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tümamiral Sarı hakkında Milli Savunma Bakanlığı’nın başlattığı idari soruşturma ise halen sürüyor. Sarı hakkındaki soruşturmanın Şeker Bayramı sonrasında sonuçlanması bekleniyor. Soruşturma sonunda Tümamiral Sarı hakkındaki karar, Milli Savunma Bakanı başkanlığındaki Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilecek.