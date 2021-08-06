Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerin düşeceğini söyledi, döviz hareketlendi

06 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Türkiye’nin enflasyonda yeni bir rekora imza atarak yüzde 18.95 ile politika faiziyle eşitlendiği bir günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları bir süredir değer kazanan Türk Lirası’nı vurdu. Dolar ve Avro yönünü yukarı çevirdi. Hafta ortasında 8.29 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL 8.57 seviyesine kadar çıktı. Avro/TL ise 10.16 değerini test ettikten sonra 10.09’a çekildi.

TALİMATLA FAİZ DÜŞMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında enflasyon ve faiz konusundaki görüşlerini bir kez daha tekrar etti. Ağustos ayının kırılma noktası olduğunu ve enflasyonda düşüşün görüleceğini belirterek, bununla birlikte faizlerde de düşüşe geçileceğini söyleyen Erdoğan, “Buradan ben sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum. Bundan sonra enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz” dedi.

Piyasa analistleri dolar/TL’deki yükselişte küresel piyasalardaki konjonktür, enflasyondaki yükseliş ile Erdoğan’ın açıklamaları sonrası para politikası uygulamalarına ilişkin belirsizliğin artmasının etkili olduğunu düşünüyor.

Merkez Bankası’nın son dönemde verdiği mesajların ardından faiz indirim beklentilerini öteleyen ve bir miktar rahatlayan piyasada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması yıl bitmeden indirim tahminlerini kuvvetlendirdi.

Yılsonuna doğru bir indirim kısmen bekleniyordu ancak son dönemdeki enflasyon gerçekleşmeleriyle birlikte bu beklentiler öteleniyordu.

Piyasada ana endişe kaynağı ise enflasyonda düşüş oluşmadan yapılacak bir indirimin risk yaratabileceği. Reuters anketlerinde 2021 sonu enflasyon beklentisi yüzde 16 seviyesinde ve son dönemde yukarı revizyonlar belirgin şekilde devam ediyor.

FAİZİN TEKNİK OLARAK İNMESİ ZOR



Ekonomist Uğur Gürses ise açıklamaları şöyle değerlendirdi:

“TL son dönemlerde sıcak para isteyen hızlı gir-çık yapan yatırımcıların faiz için yaptığı yatırımlarla biraz değer kazanmıştı. Ama Cumhurbaşkanı herkese şunu gösterdi ki: Türk Lirası’na (TL) huzur yok. TL’nin değer kaybı sadece ekonomi değil siyasal dengelerin de bir sonucu. Artık insanlar şunu öğrendiler, ki en kötüsü de bu, ‘Artık TL biraz değerlenirse Cumhurbaşkanı çıkar konuşur ve bu değeri kaybettirir’. Bunu herkes kabullendi ve yatırımcıların kaçmasının en büyük sebebi de bu bilinç” dedi.

Teknik olarak faizi indirmenin mümkün olmadığını da ekleyen Gürses, “Ama bu teknik göstergelere rağmen böyle bir adım atarlarsa TL çok kötü değer kaybeder” diye konuştu.