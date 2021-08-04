Scope Ratings, Türkiye'ye ilişkin faiz indirimi beklentisini düşürdü
Scope Ratings, yüksek seyreden enflasyon nedeniyle Türkiye'ye ilişkin faiz indirimi beklentisini düşürerek, daha önce politika faizi için yüzde 16 olarak açıkladığı yılsonu tahminini yüzde 17 olarak değiştirdi.
Tüketici enflasyonu TL'de birikimli değer kaybı ve salgın tedbirlerin azaltılmasının da etkisiyle Temmuz ayında yüzde 18.95 ile beklentilerin üzerinde bir artış göstererek iki yılın zirvesini gördü ve yüzde 19 olan politika faizine yaklaştı.
SONBAHARA KADAR...
Scope Ratings derecelendirme birimi direktörü Dennis Shen, "Faiz indirimi en erken kışa kadar değilse bile sonbahara kadar masadan kalkmış durumda" dedi.
Shen, önceki beklentilerinin ise siyasi baskının etkisiyle ilk indirimlerin yaz sonunda başlaması yönünde olduğunu söyledi.
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