07 Ocak 2021 Perşembe, 16:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti.



Başakşehir ve Rizespor'la birlikte Fenerbahçe'yi de tuttuğu bilinen ve Fenerbahçe Kulübü üyesi olan Erdoğan'ın Ali Koç ile lig yarışını konuştuğu ve "Kim hak ediyorsa şampiyon olsun" dediği öğrenildi. Ayrıca Erdoğan, Mesut Özil'in transfer haberlerini de Başkan Ali Koç'a sordu. Ziyaret Beştepe yerleşkesinde gerçekleşti.