Cumhurbaşkanı Erdoğan Hiroşima'yı 'Nazım Hikmet' şiiriyle andı
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hiroşima’nın 75’inci yıldönümü için yayınladığı mesajında, komünist şair Nâzım Hikmet’in Hiroşima için yazdığı "Kız Çocuğu" adlı şiirini okudu.
Japonya’nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için kentteki Barış Anıt Parkı'nda anma töreni düzenlendi.
Törene video mesaj gönderen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hiroşima’ya atom bombası atılmasının insanlık tarihinin en karanlık günlerinden biri olduğuna dikkati çekti.
Erdoğan, yaptığı konuşmasında komünist şair Nâzım Hikmet’in Hiroşima katliamı için yazdığı ‘Kız Çocuğu’ şiirini de okudu. Erdoğan, mesajını, şiirin son dizeleri olan “Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler” ifadeleriyle noktaladı.
Erdoğan’ın okuduğu Kız Çocuğu şiiri şu şekilde:
‘BÜYÜMEZ ÖLÜ ÇOCUKLAR’
Kapıları çalan benim
kapıları birer birer.
Gözünüze görünemem,
göze görünmez ölüler.
Hiroşima’da öleli,
oluyor bir on yıl kadar.
Yedi yaşında bir kızım,
büyümez ölü çocuklar.
Saçlarım tutuştu önce,
gözlerim yandı kavruldu.
Bir avuç kül oluverdim,
külüm havaya savruldu.
Benim sizden kendim için
hiçbir şey istediğim yok.
Şeker bile yiyemez ki,
kâat gibi yanan çocuk.
Çalıyorum kapınızı,
teyze, amca, bir imza ver.
Çocuklar öldürülmesin
şeker de yiyebilsinler.
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