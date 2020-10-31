Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gidiyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Van'daki programının ardından İzmir'e gidecek.

AA
31 Ekim 2020 Cumartesi, 16:18
Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gidiyor
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Partisinin 7. Olağan İl Kongresi için Van'da bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunmak için İzmir'e hareket edecek.


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