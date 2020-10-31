Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gidiyor

31 Ekim 2020 Cumartesi, 16:18

Partisinin 7. Olağan İl Kongresi için Van'da bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunmak için İzmir'e hareket edecek.