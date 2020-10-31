Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gidiyor
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Van'daki programının ardından İzmir'e gidecek.
Partisinin 7. Olağan İl Kongresi için Van'da bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunmak için İzmir'e hareket edecek.
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