Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu, Lübnan için ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.
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