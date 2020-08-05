Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlamada ölenlerin sayısı artıyor

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 07:23

Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 78 can kaybı, 4 bine yakın yaralı olduğu bildirildi.

Patlamanın ardından açıklamada bulunan Lübnan Başbakanı Diyab, "Büyük felaket Lübnan'ı vurdu. Sorumlular bugün yaşananlar için bedel ödeyecek" dedi.

Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) kararı aldı. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiğini, 4 bine yakın kişinin yaralandığını belirtti.

Konsey ayrıca, ordunun, Beyrut'ta güvenliği sağlama görevini üstlenmesini, iç güvenlik güçleri, gümrükler, liman ve havalimanlarındaki silahlı güçler, silahlı koruma birlikleri ve itfaiyecilerin ordunun denetimine verilmesini kararlaştırdı.

"2 BİN 750 TON AMONYUM NİTRAT İNFİLAK ETTİ"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti.

Avn'ın, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, herhangi bir güvenlik önemli alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.

Öte yandan Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, söz konusu amonyum nitratın Afrika'ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Patlamanın ardından Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

2 TÜRK YARALANDI

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, yaşanan büyük patlamalar sonucu başkent Beyrut’un korkunç şekilde sarsıldığını belirterek, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının hasar gördüğünü ve o nedenle de oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Çakıl, ilk belirlemelere göre patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını ve yaralıların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

İSRAİL VE HİZBULLAH İDDİALARI YALANLADI



İsrailli yetkililer Lübnan'ın başkenti Beyrut’taki patlamayla Tel Aviv'in bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in kendilerine ait silah depolarını hedef alması sonucu patlamanın meydana geldiğine dair iddiaları yalanladı.



Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.