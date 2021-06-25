Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle yaptığı toplantıda ilginç bir benzetme kullandı

25 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 57 milletvekiliyle bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan’ın milletvekilleriyle görüşmesinde, milletvekilleri genellikle illerindeki sorunları anlattı. Ancak bir milletvekilinin, “Eskiden, çocuklar çobanlık yapıyordu. Şimdi eğitim zorunlu olduğu için kimse çobanlık yapmıyor. Liseden sonra ben okudum, ‘Çobanlık mı yapacağım’ diyorlar” sözlerine de Erdoğan’dan dikkat çeken yanıt geldi. Erdoğan, “Çobanlık kötü bir meslek mi? Bütün peygamberler çobandı. Hepiniz çobansınız, hepiniz sürünüzden mesulsünüz. Peygamber efendimizin sözü var: Mesleğin iyisi kötüsü olmaz. Hepsi şereflidir” dedi.

‘CHP UYARISI’

Milletvekillerine ayrıca CHP ile ilgili “Peşlerine takılmayın, gündemi siz belirleyin” uyarısında bulunan Erdoğan, sosyal medyayı ihmal etmeden sahaya inmeleri gerektiği talimatını verdi. Erdoğan, ayrıca, milletvekillerine NATO ile ilgili bilgi verirken, Malezya’da Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı’nın kızı Fatma Kavakçı üzerinden gelen eleştirileri de “türban üzerinden ele aldı.” Fatma Kavakçı’nın Trump başkanlığında yapılan toplantılarda da bulunduğunu belirten Erdoğan, “Bunların hepsinin hâlâ kafalarının arkasında o yasak var. Biz bunun önünü açtık. Bizim Meclis’te kadın vekillerimiz var. Fatma, kendisini yetiştirmiş bir kızımız. Trump, Fatma’ya, ‘Sen nereden öğrendin’ dedi. Fatma da ‘Ben Teksas’ta doğup büyüdüm’ diye cevap verdi. Ben de ‘Bir lisana hâkim olan tercüman çok önemli’ dedim. Biden da çok şaşırdığını ve çok güzel konuştuğunu söyledi” ifadelerini kullandı.