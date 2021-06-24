AKP'li milletvekilleriyle bir araya gelen Erdoğan'dan talimat
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'li vekillerle bir araya geldi. Yeni Anayasa sürecine sahip çıkılması gerekliliğine vurgu yapan Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya gelecek ve bu seri aynı şekilde devam edecek.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'li milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Salgın koşullarının getirdiği mesafeler var, normalleşme dönemiyle tedbirlere uyardı, teşkilatlarımızın ve milletvekillerimizin geçmişte yaptığı gibi yaz aylarında vatandaşlarımızla bir araya geleceği yoğun bir çalışma dönemi olacak" açıklaması yaptı.
Ömer Çelik, toplantıyla ilgili şu bilgileri aktardı:
"YOĞUN BİR ÇALIŞMA DÖNEMİ OLACAK"
Devam eden projeler ve kendilerinin değerlendirmeleriyle ilgili olarak görüşlerini paylaştılar. Milletvekillerimize ve teşkilatlarımıza söylediği vatandaşlarımızla daha yoğun bir arada olmak gerektirdiğidir. Salgın koşullarının getirdiği mesafeler var, normalleşme dönemiyle tedbirlere uyardı, teşkilatlarımızın ve milletvekillerimizin geçmişte yaptığı gibi yaz aylarında vatandaşlarımızla bir araya geleceği yoğun bir çalışma dönemi olacak.
Milletvekillerimizin illerine göre değerlendirmeleri, tarım, terörle mücadele konusu değerlendirildi, dış politikada Avrupa ve Afrika ile ilişkiler değerlendirildi. Cumhurbaşkanımız tavsiye ve talimatlarının yanı sıra salgınla ilgili Türkiye'nin pozitif ayrışan yöntemlerini paylaştı.
YENİ ANAYASA
Yeni Anayasa sürecine sahip çıkılması gerekliliğine vurgu yaptı. Türkiye'de sivil anayasa arayışı vardır. Cumhurbaşkanımız bunun gerçekleşmemiş olmasının kabul edilemeyeceğini, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde sahip çıktığını, bunun hayata geçirilmesi konusunda değerlendirmeleri oldu.
"BU SERİ AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"
NATO ve Azerbaycan'daki ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Haftaya da yine Cumhurbaşkanımız milletvekilleriyle bir araya gelecek. Bu seri aynı şekilde devam edecek. Belediye başkanlarımızla devam ediyor. Genel Merkezimiz, teşkilatımız ve milletvekillerimizle birlikte Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edecek. MYK'mız var, daha kapsamlı değerlendirme yapacağız.
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