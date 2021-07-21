Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcu Şahika Ercümen'i arayarak tebrik etti

AA
21 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Ercümeni tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahika Ercümen'e yarışmada dünya şampiyonluğu için başarılar diledi.



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