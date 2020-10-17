Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi revize etti

17 Ekim 2020 Cumartesi, 16:37

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'a giderek Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Fatih Gemisi'nde Sondaj Yönetim Odası'nda çalışmaları yürüten personele seslenerek, Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetlerinin tamamlanması talimatını verdi.

KAŞİF'İ DE İNCELEDİ

Erdoğan, Fatih Gemisi'nde yerli ve milli imkanlarla üretilen uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı robotu "Kaşif"i de inceledi.

Erdoğan, incelemelerinin ardından keşif miktarlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

‘85 MİLYAR METREKÜP DAHA BULUNDU’

“320 milyarlık metroküplük doğal gaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğalgaz rezerv miktarı 405 milyar metrekübü buldu.

'Kaşif' adını verdiğimiz deniz altı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikte ihtiyaç duyulan elektriği ve video görüntülerini uzaktan kumanda ile elde edebileceğiz. Deniz altı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

‘GÜZEL HABERLER BEKLİYORUZ’

Önümüzdeki günlerde yine Sakarya sondaj sahasında Türk Ali-1 kuyusunda çalışmalara devam edilecek ve oradan da yine güzel haberler bekliyoruz. Burada kurulacak platform ile ülkemizin tamamına ulaştırmayı hedefliyoruz. Böylece Türkiye tarihindeki en büyük hidrokarbon kaynağına ulaşmış olacaktır.

‘DAHA UCUZ DOĞAL GAZ SAĞLAYACAĞIMIZIN İŞARETİ’

Ülkemizin çeşitli yerlerinde küçük miktarlarda petrol ve doğal gaz çıkıyor olmakla birlikte bunlar bir hayli yetersiz düzeydeydi. Karadeniz'deki bu keşfimiz tarihimizin en büyük hidrokarbon kaynağıdır ve inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağımlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

Bu aynı zamanda milletimize daha ucuz doğalgaz sağlayacağımızın işaretidir. En önemlisi de ucuz maliyet ve güvenle gerçekleştiriyor olmamız. Petrol ve doğal gazda dışarıya ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetleri de milletimize daha iyi ve daha uygun olarak sunabileceğiz.

DOĞU AKDENİZ

Buradan tekrarlıyorum. Kimsenin hakkında, hukukunda, özellikle de toprağında gözümüz yoktur. Doğu Akdeniz'de istikrarı egemen kılmanın yolu Türkiye ve KKTC'nin haklarını teslim etmekten geçiyor. Bunun dışındaki hiçbir zorbalığa, komedi düzeyindeki oyunlara eyvallah etmeyeceğiz. AB'nin Yunanistan ve Rum kesiminin adeta esiri haline gelmiş olması en çok kendisine zarar veriyor. Savundukları değerleri hiçe sayma pahasına bunu yapması zaten azalan güvenilirliğini sonunun gelmesi olarak neticelendirecektir.