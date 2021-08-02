Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahin Akdemir’in ailesini taziye için ayağına çağırdı

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında itfaiyecilere gönüllü olarak içme suyu taşırken motosikletinin alevler içinde kalmasıyla yaşamını yitiren Şahin Akdemir’in ailesini taziye için ayağına getirttiği ortaya çıktı. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, “Cumhurbaşkanlığı’ndan kalabalık bir ekip evlerine gelip aileyi Marmaris Öğretmenevi’ne götürmüş. Telefonları da alınmış. Vicdanımız sızladı. Daha bir gün önce 25 yaşındaki gencecik evladını toprağa vermiş aileyi baş sağlığı için ayağına getirmenin bizim kültürümüzde yeri yok. Bunu doğru bulmuyoruz” dedi.

VİCDANLAR YARALI

Marmaris ve Köyceğiz’de yangının devam ettiği ve zarar gören yerlerde önceki gün milletvekili arkadaşlarıyla birlikte incelemelerde bulunduklarını anlatan Karaca, ardından da Köyceğiz’de, Şahin Akdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulunmak istediklerini söyledi. Köyceğiz ilçe başkanının birkaç kez Şahin Akdemir’in babasını aradığını ancak telefon çalmasına karşın yanıt alamadığını belirten Karaca, şöyle devam ett: “Biz yine de taziye için köye gittik. Gittiğimizde bizi Şahin kardeşimizin halaları, dayıları ve diğer yakınları karşıladı. Şahin’in babası, annesi, kardeşi ve kızı evde yoktu. Diğer yakınları, ‘Öğleye doğru kalabalık bir ekip geldi. Biz de görünce şaşırdık. Aileyi ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına götüreceğiz’ dediler. Anneyi, babayı, kardeşini ve kızını alarak götürdüler’ dedi. Telefonlarına ulaşamadığımızı söyleyince, ‘Burada telefonlarını aldılar’ dediler. Ailenin yanında yaklaşık bir saat oturduk. En azından telefonla taziyede bulunabilmek için babayı iki kez de ben aradım ama ulaşamadım. Bize söylenen ailenin Marmaris Öğretmenevi’ne götürüldüğü.”

Durumu öğrenince vicdanlarının sızladığını söyleyen Karaca, “Daha bir gün önce 25 yaşındaki gencecik evladını toprağa vermiş aileyi baş sağlığı için ayağına getirmenin bizim kültürümüzde yeri yok. Millilik ve yerlilik vurgusu yapan bir anlayışın vicdanları yaralayacak bu hareketini de doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

YETKİLİLER ERDOĞAN’IN YANINDA

Bölgede devam eden yangınlara ilişkin de bilgi veren Karaca, “Dün (önceki gün) burada her yere yetişmeye çalışan bir tane uçak vardı. Köyceğiz’de insanlar zincir oluşturmuş, beş litrelik pet şişeleri elden ele geçirerek alevlere müdahale etmeye, yangını söndürmeye çalışıyordu. Cumhurbaşkanı buraya geldiği için hiçbir kamu kuruluşu yetkilisine ulaşılamadı. Çünkü hepsi Cumhurbaşkanı’nın etrafındaydı. Sayın Cumhurbaşkanı Muğla’yı seviyorsa lütfen burdan gitsin ki etrafındaki yetkililer ve onu korumak için uçan helikopterler yangına müdahale edebilsin” dedi.