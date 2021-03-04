Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geleceğinde CHP yok"

04 Mart 2021 Perşembe, 12:24

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

Erdoğan konuşmasında, partide hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığına vurgu yaptı. Erdoğan, “AK Parti’de kadim davamız dışında hiç kimse ve hiçbir şey vazgeçilmez değildir” ifadelerini kullandı.

CHP'yi hedef alan Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde CHP'ye yer olmadığını da şimdiden görüyoruz" diye belirtti.

Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"AK Parti'de kadim davamız dışında hiç kimse hiçbir şey vazgeçilmez değildir.

Ülkemizin 81 vilayetinin tamamında ulaşmadık, derdini dinlemedik tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız. Aksi takdirde partimizin ve onunla birlikte ülkemizin yaşayacağı sıkıntıların vebalinin altından kalkamayız.

Geçmişte Türkiye önüne çıkan fırsatları, krizler nedeniyle hep kaçırmıştır. Bu defa da aynı oyunun sahnelenmeye çalışıldığını biliyoruz. Bu kez büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına mani olamayacaklar.

Bugün Türkiye'de milletimizin ülke yönetimini emanet edeceği bir başka parti yoktur. Yeni yönetim sistemine geçmemizle birlikte yolumuza Cumhur İttifakı ile devam ediyoruz. Bu yolda ülkemizi tarihi bir dönüm noktasından geçirme sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Karşımızdaki ittifak şimdiden tel tel dökülmeye başladı.

Etrafında oluşturulmaya çalışılan illüzyon her geçen gün daha da battığı taciz, tecavüz, hırsızlık batağında sönüp giden CHP artık kendi derdine düşmüştür. Siyasetin cilvesi olarak bu partinin gerçek yüzünü göstermek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer olmadığını da şimdiden görüyoruz.

Bir süredir milletimizin beklentilerine cevap verecek reformlarla milletimizin karşısına çıkıyoruz. Sessiz devrimler olarak değerlendirdiğimiz nice reformla devletimizin çehresini değiştiren biziz."