Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Yaptırımlar ülkemize saldırıdır

16 Aralık 2020 Çarşamba, 14:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla katılıyor.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

- İçinden geçtiğimiz tarihi dönemde en büyük gücümüz, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir.

- Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin, ülke içindeki muhalefeti ve kurumlarını maşa olarak kullandıklarının farkındayız. Bu beşinci kol faaliyetlerini de boşa çıkaracağız.

- Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bunları da hüsrana uğratacağız. Gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye büyüdükçe güçlendikçe hedeflerine yaklaştıkça bunlarla bağlantılı olarak istikbal ve egemenlik haklarına sıkı sıkıya bağlı kaldıkça saldırılar artıyor.

ABD'NİN S-400 YAPTIRIMLARI

- Tek taraflı yaptırımlarla bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar. AB'nin yaptırım tehditleri vardı. Dün de ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. 2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır.

- Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir. Bu karar ülkemize aleni bir saldırıdır. Gerekçe Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almış olmasıdır. ABD kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin vermiyor. F-35'lerin bine yakın parçasını Türkiye üretiyor.

S-400 BAHANEYDİ

- Üstelik bunu kendi yayınladıkları raporlarda alenen belirtiyorlar. S-400 konusunda endişeniz varsa teknik çalışma grubu kuralım sorunu çözelim teklifiyle gittik. Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. S-400 konusu olmasaydı başka bir gerekçeyle benzer konulara başvurulacağı belli oluyor.

- Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için iki kat fazla çalışacağız. Projeleri hızlandırıp destekleri artıracağız.