Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki!

24 Ekim 2020 Cumartesi, 14:20

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aliyev kardeşimle telefonda görüştüm. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar.

"SURİYE'DE TERÖR DEVLETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bölgemizdeki her krizin merkezinde olmamızın sebebi tamahkarlığımız değil, asırlardır gasp edilen haklarımıza sahip çıkma kararlılığımızdır. Bizim kimsenin toprağında, hakkında, kaynaklarında gözümüz yok.Sadece asırlardır birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin haklarını korumaya çalışıyoruz. Binlerce kilometre öteden gelip terör koridoru açanları elbette seyredecek değiliz. Bunları yapmayıp da şehitlerimizin kanını yerde mi bırakalım?Suriye ve Irak’ta kardeşlerimizi gözetmek dışında bir amacımız yoktur. Son dönemde Suriye’nin Irak sınırı tarafında yeni bir terör oluşumuna hız verildiğini görüyoruz. Yani orada bir terör devleti kurma niyeti var. Suriye’de bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz.

"MACRON'UN AKLİ TEDAVİYE İHTİYACI VAR"

Macron'un İslam ile Müslümanlar ile derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle bir; akli noktadan kontrol. İkide bir Erdoğan'la uğraşıyorsun. Erdoğan'la uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten bir yıl sonra seçim var. Seçimde akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum. Fransa'ya bir şey kazandıramadı ki kendine bir şey kazandırsın. Bizim ilkeli tavırlarımız kesinlikle bundan sonra da aynen devam edecektir.

"BUNUN ADI İSLAM DÜŞMANLIĞI"

Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle saygısızca yapılan polis baskınının izahı olamaz. Bunun adı İslam düşmanlığı. Fransa'da Peygamber Efendimizi resmeden karikatürlerin binalara yansıması bayağılıktır, İslam düşmanlığıdır.

Avrupa'daki her İslam düşmanlığının Türk düşmanlığı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Çünkü Batılı için Müslüman Türk'tür. Aynı şekilde Türk Müslümandır.