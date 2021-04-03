Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile büyükelçiliklerde atama yapıldı

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birçok büyükelçilikte atama gerçekleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2021 Cumartesi, 01:05
Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile büyükelçiliklerde atama yapıldı
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Yayımlanan Resmi Gazete'deki kararla; Azerbaycan'da 24. Dönem AKP Çorum Milletvekili Cahit Bağcı, Polonya'da Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan'da Ahmet Sadık Doğan, Myanmar'da Ali Sait Akın, Sierra Leone'de Sibel Erkan, İspanya'da Burak Akçapar, Burina Faso'da Nilgün Erdem Arı, Hindistan'da Fırat Sunel, Kongo'da Mehmet Munis Dirik, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Tugay Tunçer, İtalya'da Ömer Gücük, Irak'da Ali Rıza Güney, Tayland'da Serap Ersoy atanarak göreve getirildi. 


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