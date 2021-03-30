Prof. Dr. Veysel Ulusoy'dan Merkez Bankası ataması yorumu: "Kontrolü kaybettiler"
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Merkez Bankası’ndaki son değişikliğe bağlı olarak döviz kurunu ve önümüzdeki dönemde yaşanacakları Cumhuriyet’e anlattı.
Gece yarısı alınan atama
kararlarına bir yenisi daha eklendi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan
Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın yerine 2011’den bu
yana Morgan Stanley Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel
Müdürü olarak görev yapan Mustafa Duman atandı.
Resmi Gazete'de yer alan konuyla
ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı şöyle:
"Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası Başkanı (Guvernör) Yardımcısı Murat Çetinkaya 375 sayılı Kanun
Hükmündeki Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevinden alınmış ve bu surette boşalan
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararnamesinin 2,3 ve 7'nci maddeleri gereğince Mustafa Duman atanmıştır."
“HİÇBİR MODERN TOPLUMDA, BİR KARAR VERİCİ GECE YARISI ATAMA YAPAMAZ”
Bir gece yarısı kararıyla Merkez
Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya’nın yerine Morgan Stanley’in temsilcisi
olan Mustafa Duman’ın atanmasını değerlendiren Prof. Dr. Veysel Ulusoy, “Hiçbir
modern toplumda, fikir birliği olmadan, sürecin önü-arkası irdelenmeden tek
başına hiçbir karar verici, hem de gece yarısı atama yapmaz. Şekli itibarıyla bu tür atamaları ancak bir kalkınmamış ülke kalıbına yerleştirebiliyorum. Diğer
bir yönüyle, yangından mal kaçırırcasına piyasaların kapalı olduğu zamanları
seçmek rasyonel bir davranış yöntemi de değil. Her durumda serbest piyasa
koşullarına sadık bir Merkez Bankası yönetim anlayışı sunulurken, karar
vericilerin bu anlayışa tamamen bir ters uygulama ile bu vurguyu görevden
almaları, aslında ekonomik durumun da net bir resmini veriyor bize” diye
konuştu.
“YENİ ATANAN KİŞİLERİN YABANCI FONLARLA OLAN BAĞI, SORU İŞARETLERİNİ ARTIRACAK”
“Nereden bakarsanız bakın, garip
bir süreci yaşıyoruz” diyen Ulusoy, “Yeni atanan kişilerin yabancı fon
kuruluşları ile geçmişte de olsa, bir bağlantısının bulunması, finans
piyasalarında oynaklığın doruğa ulaştığı şu zamanda halkın ve piyasa yapıcıların
kafasındaki soruları daha da artıracaktır” ifadelerini kullandı.
“HER BİR GARİP ATAMA, MALİYET ENFLASYONU OLARAK TOPLUMSAL YÜKÜ ARTIRACAK”
Atama kararının döviz kuruna
etkisini değerlendiren Ulusoy, “Her bir garip atama veya görevden alma açık bir
şekilde döviz kurunu yukarılara taşıyacak, sonuçta maliyet enflasyonu olarak toplumsal
yükü artıracak, zaten en az 15 yıllık refah kaybına uğrayan halkı daha da
fakirleştirecektir” dedi.
“YÖNETİCİLERİ SÜREKLİ DEĞİŞTİRMEK, KONTROLÜ KAYBETMENİN GÖSTERGESİDİR”
Merkez Bankası’nın geleceğinin
ekonominin üretim gücü ile doğru orantılı olduğunu söyleyen Ulusoy, “Üretimi
düşünmeden atama ve paranın yönetimi konusuna eğilmek, ekonomiyi sadece Merkez
Bankası eksenli düşünmek çöküşü daha da hızlandıracaktır. TÜİK'te olduğu gibi
Merkez Bankası’nda da yöneticileri sık sık değiştirmek çaresizliğin bir örneği,
kontrolü kaybetmenin birer göstergesidir” diye konuştu. Ulusoy ayrıca, “Büyük
fotoğrafa bakıldığında Merkez Bankası ya da TÜİK başkanının değişmesi bir
sonuçtur. ‘Neden’ ise ekonominin kötü yönetiminden kaynaklanan sorunların
birikimidir” dedi.
TÜSİAD’ın ekonomideki gidişe yönelik sert eleştirisini de değerlendiren Ulusoy, “Ekonomi, sadece ekonomiden ibaret bir mesele değil. Herhangi bir ekonomik programın başarısı o programın teknik özellikleri kadar bir ülkedeki yargı sisteminin güvenilirliği, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygının düzeyi, kurumların yetkinliği ve ülkenin eğitim sistemindeki seviyenin yüksekliğine bağlı. Verilen eğitimin kız ve erkek çocuklarını ve gençleri çağın gereklerine uygun bir tedrisatla yetiştirmesi; potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri niteliklere sahip olmaları ve nitelikli işler bulabilmeleri açısından elzem” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Motosikletiyle böyle uçtu
- Uğur Dündar, Erdoğan’la olan anısını ilk kez anlattı
- Trafikte korku ve panik anları
- Otelde skandal görüntüler! Büyük tepki topladı
- Skandal görüntüler! Turşu tankına girip dans etti
- Fren yerine gaza basınca işyerine daldı
- Deodorant yüklü kamyon patladı: 4 ölü, 8 yaralı
- Esenyurt'ta baltalı park kavgası kamerada
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- Milli takımda 4 kişi kadro dışı
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Piyasalar alev alev: Dolar ve avro fırladı
- Türkiye kızardı: İşte en yüksek riskli iller
- İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri genelgesi
- A.Gücü'nden, flaş şampiyonluk açıklaması
- Öngörülebilirlik olmadan plan yapılamaz
- CNN Türk spikeri işten çıkarıldı
- Yurttaş, ‘Kararlar Meclis’te alınsın’ dedi