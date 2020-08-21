21 Ağustos 2020 Cuma, 15:21

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi, güne yüzde 1.04 artıda başlamasının ardından öğle öncesi işlemlerde yükselişinin korudu.

Dolar/TL kuru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beklenen “müjde” açıklaması öncesinde sabah saatlerinde 7.21'e kadar çekildi. Müjdenin açıklandığı dakikalara ise dolar sert yükselerek 7.32 TL seviyesini aştı. Dolar saat 16:46'da 7.3444 seviyesini aşarken, Borsa İstanbul ise aynı saatlerde yüzde 1 civarında değer kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günkü açıklamasında "Cuma günü bir müjde vereceğiz, Türkiye'de yeni bir dönem açılacak" demişti.

Türkiye iki yıl vadeli gösterge tahvilin faizi 40 baz puan düşüşle yüzde 13.38 oldu. On yıl vadelilerin faizi 39 bp ekside yüzde 13.81 oldu.

Merkez Bankası Ağustos ayı politika toplantısında faiz değiştirmedi. Buna göre bir hafta vadeli repo ihalelerinin faizi yüzde 8.25 seviyesinde kaldı. TCMB, politika faizinde değişikliğe gitmemekle birlikte likidite tedbirlerinin süreceğini vurguladı.

Banka, faiz kararının ardından Türk Lirası ve yabancı para cinsinden zorunlu karşılıkları yükselttiğini açıkladı.

Ayrıca bugün, Merkez Bankası bir hafta vadeli swap faizini yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e yükseltti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış tüketici güveni endeksi Ağustos'ta aylık yüzde 2.2 azalarak 59.6 oldu.

EN ÇOK ENERJİ ŞİRKELERİ DEĞER KAZANDI

Son üç günde BİST 100’de en çok değer kazanan şirket, yüzde 25,7’lik oranla Zorlu Enerji Elektrik Üretim şirketi oldu. Onu yüzde 24,4 ile Petkim, yüzde 23,7 ile İpek Doğal Enerji Kaynakları, yüzde 17,9 ile Aksa Enerji, yüzde 16,2 ile Tüpraş takip etti. Borusan da yüzde 13,9 ile değer artışında altıncı sırada yer aldı.