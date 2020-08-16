Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Fransa'ya: Şımarık, saldırgan ve hukuk tanımaz
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Fransa’nın Kıbrıs ile ilgili meselelerde macera aramaması, çok daha sorumlu davranması esastır” açıklamasında bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fuat Oktay, Fransa’nın Akdeniz’de Türkiye’ye karşı tutumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile tatbikatlar düzenleyerek 1959-60 anlaşmaları hilafına Ada’da askeri uçaklarını konuşlandırması hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez. Fransa’nın Kıbrıs ile ilgili meselelerde macera aramaması, çok daha sorumlu davranması esastır. AB başta olmak üzere uluslararası çevrelerin de Fransa’nın bölgedeki şımarık, saldırgan ve hukuk tanımaz tavırlarına karşı tutum almaları elzemdir. Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin hilafına hiçbir girişimin yürütülme şansı olamaz. Türkiye, Kıbrıs Türk’ünün yanında olmaya, haklı ve meşru mücadelesine kayıtsız şartsız destek vermeye devam edecektir ve kendi yetki sahasındaki çalışmalarını da kararlı bir şekilde Yavuz ile sürdürecektir."
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