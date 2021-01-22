Cumhurbaşkanına hakaretle yargılanan işçi Muhterem Çıtanak beraat etti
Kocaeli’nde iki çocuk babası işçi Muhterem Çıtanak sosyal medya paylaşımları nedeniyle “cumhurbaşkanına alanen hakaret” suçunu işlediği iddiasıyla açılan davada ilk celsede beraat etti.
12 yıla kadar hapis cezası istenen Çıtanak, dava hâkiminin sözlerini aktardı. Çıtanak, “Hâkim kararını açıklarken, ‘Biz bazı arkadaşlarımızın almış olduğu yanlış kararlar gibi yanlış karar almıyoruz. Bu söylediklerinizin hepsi ifade özgürlüğü kapsamındadır. 8 yıldır hâkimim hiçbir zaman talimat almadım, almam da. Biz beraatınıza karar verdik’ dedi.
‘GÜVENİMİ ARTIRDI’
Karamürsel Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün hâkim karşısına çıkan Muhterem Çıtanak, Cumhurbaşkanı’na hakaret etmediğini sadece eleştirdiğini dile getirdi. Savcı mütalaasında, sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında “ağır eleştiri” olarak kaldığını belirterek Çıtanak’ın beraatını talep etti. Mahkeme de Çıtanak’ın beraatına hükmetti.
Duruşmadan sonra Cumhuriyet’e konuşan Çıtanak, “Genç hâkimin tam bir devlet adamı şefkatiyle benim ile konuşması adalete karşı olmayan güvenimi bir nebze artırdı. Devletimize saygımız sonsuz, cumhurbaşkanı makamına saygımız sonsuz. Bir kişi hem siyasi parti lideri hem Cumhurbaşkanı oluyorsa o kişi eleştirildiği zaman neden makamına hakaret sayılıyor. AKP ona buna dava açacağına milletin feryadını duymalı” dedi.
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