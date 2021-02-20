Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'dan "sosyal medya yalanlarıyla mücadele" için platform: Doğru mu?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya yalanlarıyla mücadele etme iddiasıyla yeni nesil "doğrulama platformu" hazırladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, platformun çok yakında faaliyete başlayacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya yalanlarıyla mücadele etme iddiasıyla yeni nesil "doğrulama platformu" hazırladı.
Buna göre İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını "DOĞRU MU?" adlı yeni nesil doğrulama platformuyla ortaya koyacak. Platforma, İOS ve Android marketlerden ulaşılabilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, "Uzun süredir çalışmalarını yürüttüğümüz DOĞRU MU platformu tam da bu ihtiyacı karşılamak amacıyla tasarlandı. Şu anda test aşamasında" dedi.
Altun, uygulama için "Çok ama çok yakında yayına geçecek, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak." ifadelerini kullandı.
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