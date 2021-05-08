Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevden alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile alınan kararda, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alınarak yerine Mustafa Tuzcu atandı.
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