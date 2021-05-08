Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile alınan kararda, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alınarak yerine Mustafa Tuzcu atandı.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2021 Cumartesi, 01:41
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevden alındı
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